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В центральной части Тихого океана завершилась основная часть оперативных учений ТОФ

Анна Берестовая
Денис Ивлев
05:00 24.06.2021
Основная часть оперативных учений Тихоокеанского флота подошла к концу 24 июня.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В центральной части Тихого океана завершилась основная часть оперативных учений Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне. В ходе практических действий отработано управление силами на большом удалении от пунктов базирования, ведение противолодочных действий, организация противовоздушной обороны отрядов, конвойные операции, нанесение совместных ударов по отрядам кораблей и важным объектам инфраструктуры условного противника, вопросы организации всех видов обеспечения: оперативного, боевого, материально-технического, медицинского и другие.

На завершающем этапе учений флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» совместно с самолетами Воздушно-космических сил России отработали нанесение условного удара по критически важным объектам условного противника.

Взлетев с аэродрома морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке, три стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС совершили перелет в центральную часть Тихого океана и имитировали нанесение удара крылатыми ракетами по назначенным условным целям. Сопровождение самолетов дальней авиации осуществляли высотные истребители перехватчики МиГ-31БМ ТОФ.

После решения поставленных задач бомбардировщики Ту-95 выполнили над Тихим океаном дозаправку от двух воздушных танкеров Ил-78 и благополучно вернулись на аэродром базирования. Также в рамках учений дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с аэродрома на Камчатке, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника. Далее корабли группировки перешли к выполнению практических боевых упражнений.

В ходе учений по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки. При обнаружении самолетов и вертолетов заблаговременно выставлялись аэрозольные завесы, после чего специалисты применяли штатные комплекты малых дымовых шашек. Маскировка не позволяла определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации ПВО.

В предварительно закрытом для полетов авиации и надводных кораблей районе Тихого океана корабельные ударные группы провели артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям. Фрегат «Маршал Шапошников» и корветы поражали цели огнем новых 100-мм универсальных корабельных артиллерийских установок А-190, ГРКР «Варяг» вел огонь из 130-мм артиллерийской установки АК-130. Также всеми кораблями группировки применялись шестиствольные 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630.

После проведения стрельб корабли осуществили сбор в боевой ордер для переформирования группировки, пополнили от судов материально-технического обеспечения запасы воды и топлива, после чего силы, принимавшие участие в учениях, приступили к этапу свертывания.

Оперативные учения разнородных сил флота в дальней морской зоне проводились в период с 7 по 24 июня в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца. К ним привлекалось более 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов морской авиации ТОФ и Воздушно-космических сил. За время учений выполнено более 30 боевых упражнений, общий налет самолетов морской авиации превысил 100 часов, более 20 часов провели в небе противолодочные вертолеты корабельного базирования.

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