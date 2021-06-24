Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Корреспондент «Звезды» побывал на месте падения вертолета Ми-8 в Ленобласти

Павел Кутаренко
Анна Берестовая
23:50 24.06.2021
Корреспондент телеканала «Звезда» снял репортаж с места недавнего падения вертолета Росгвардии Ми-8.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Ленинградской области вечером 24 июня произошло падение вертолета Ми-8 в районе Пудомягского сельского поселения. Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко побывал вблизи непосредственного места происшествия и рассказал, как обстоят дела с расследованием инцидента. В настоящее время территория падения воздушной техники оцеплена.

«По нашей информации, в девятом часу вечера транспортный вертолет Ми-8, принадлежащий Росгвардии, выполнял тренировочный полет. В итоге, по пока неизвестной причине, вертолет упал и разбился в этом поле», - указал журналист.

Нам известно, что сотрудники Росгвардии до последнего старались увести свою машину от жилых домов, из-за чего Ми-8 рухнул в поле. На месте происшествия работает комиссия Северо-Западного управления Росгвардии под руководством начальника авиации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:32 В стране и мире
Экипаж пропавшего легкомоторного самолета найден живым в Архангельской области
23:50 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» побывал на месте падения вертолета Ми-8 в Ленобласти
22:04 В стране и мире
Видео
В Росгвардии рассказали подробности крушения вертолета Ми-8 под Петербургом
20:53 В стране и мире
Видео
СМИ: под Петербургом упал вертолет Ми-8
19:24 В стране и мире
Эрдоган поблагодарил Путина за восстановление авиасообщения и поставки «Спутника V»
Популярное
Видео
Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с эсминцем Defender
BBC опубликовал уникальные кадры с эсминца Defender, грубо нарушившего границы России
Видео
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море сняли с беспилотника
Видео
«Намеренный шаг»: на что рассчитывает НАТО, отправляя эсминец Британии на территорию РФ
Видео
Опубликовано видео инцидента с британским эсминцем на Черном море
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.