Корреспондент «Звезды» побывал на месте падения вертолета Ми-8 в Ленобласти

В Ленинградской области вечером 24 июня произошло падение вертолета Ми-8 в районе Пудомягского сельского поселения. Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко побывал вблизи непосредственного места происшествия и рассказал, как обстоят дела с расследованием инцидента. В настоящее время территория падения воздушной техники оцеплена.

«По нашей информации, в девятом часу вечера транспортный вертолет Ми-8, принадлежащий Росгвардии, выполнял тренировочный полет. В итоге, по пока неизвестной причине, вертолет упал и разбился в этом поле», - указал журналист.

Нам известно, что сотрудники Росгвардии до последнего старались увести свою машину от жилых домов, из-за чего Ми-8 рухнул в поле. На месте происшествия работает комиссия Северо-Западного управления Росгвардии под руководством начальника авиации.