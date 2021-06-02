Жизнь на краю: как овраг испортил жизнь целой нижегородской деревни

В Нижегородской области в деревне Караулово два дома в буквальном смысле уходят под землю. Люди боятся спать, опасаясь что на них могут обрушиться стены.

Под землю ушли уже два дома, еще один может провалиться в ближайшее время. Свой дом Максуд Азимов строил для семьи 15 лет. Огород и хозяйственные постройки уже находятся в овраге. Не менее опасно и внутри дома. Сквозные трещины, образовавшиеся в результате подвижек грунта, говорят о том, что рая в таком «шалаше» точно не будет.

«Вчера квадратов 400 земли ушло. У меня жена и трое несовершеннолетних детей - живем в этом доме, у нас больше жилья нету», - рассказал житель села Караулово Максуд Азимов.

Огромный овраг держал жителей в страхе еще 20 лет назад. Тогда два дома расселили из-за подвижек грунта. Этой весной боязнь провалиться в пропасть в селе Караулово вновь стала актуальной. В подвешенном состоянии или на краю пропасти находятся почти десять семей.

«Тут появилась трещина, небольшая трещина и вот буквально за один день она расширилась и начало опускаться вот это все. И за один день это все опустилось. Я померил - около четырех метров», - опасается местный житель Александр Храмов.

Дом Табуновых, повисший на краю пропасти, местные жители прозвали «парящим». Еще месяц назад комнаты в нем были жилыми. Табуновых временно приютили соседи. Администрация предложила людям маневренный фонд, но санаторий, куда их хотят поместить, находится далеко, нет никакой инфраструктуры, даже магазинов и транспорта.

«Неудобно, далеко. Двадцать пять километров. Там никаких удобств нет. Сейчас у меня муж в больнице лежит, у нас своего транспорта нет и что бы я там делала?», - задается вопросом владелица «парящего» дома Татьяна Табунова.

На дне оврага бьют родники. Они обеспечивали водой соседнее село. Десять лет назад появился новый трубопровод. Родники стали не нужны, но они начали размывать склон. Местные считают - овраг, словно гангрена, будет разрастаться. Дальнейшей судьбой оползневой зоны займется комиссия по чрезвычайным ситуациям в регионе.

«Попросили выделить средства жителям, которые пострадали, на покупку соответствующей жилплощади, попросили денег на проект, чтобы предпринять меры и прекратить распространение оврага», - заявил глава Кстовского района Андрей Чертков.

Специалисты намерены отвести грунтовые воды, подмывающие склон и запретить дальнейшее строительство, в этой зоне. Людям, чьи дома еще целы, остается только ждать расселения, наблюдая, как овраг подбирается к их жилью.