Четверо членов семьи погибли при очистке водяной скважины в Волгоградской области

Четыре человека скончались на территории участка частных владений в Волгоградской области в поселке Колхозная Ахтуба. Все погибшие являлись членами одной семьи. Трагическое событие произошло в результате попытки самостоятельно очистить водяную скважину.

По данным Следственного комитета РФ по региону, 74-летний мужчина ощутил недомогание, когда очищал скважину во дворе своего дома. Там без сознания он был обнаружен супругой, которая также через короткое время лишилась сознания. Помочь им, спустившись в помещение насосной, попытались дочь с 27-летним внуком.

В СК РФ указали, что предварительной причиной гибели людей стало отравление химическими веществами. Более точную информация сможет предоставить судебно-медицинская экспертиза. Проверка по факту случившегося уже начата.