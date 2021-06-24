В Идлибе за сутки зафиксирован 31 обстрел со стороны террористов

В Сирии в Идлибской зоне деэскалации со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* за прошедшие сутки зафиксирован 31 обстрел. Согласно данным российского ЦПВС, 17 обстрелов из них прозвучало в провинции Идлиб, 7 обстрелов - в провинции Латакия, 4 обстрела - в провинции Алеппо, 3 обстрела - в провинции Хама.

Как сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить, в САР продолжается работа по невоенному разрешению конфликта и оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За истекшие сутки наши военные провели три гуманитарных акции в населенном пункте Нур-Али провинции Алеппо, в населенном пункте Халько провинции Хасеке, населенном пункте Хшам провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которых населению были переданы продовольственные наборы общим весом 1,9 тонны. Всего с начала миссии ВС РФ в Сирии жителям страны доставили более 5,2 тысяч тонн гуманитарного груза.

Контр-адмирал Вадим Кулить напомнил, что Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«Джабхат Ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ