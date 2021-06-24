Сергею Шойгу присвоено звание «Почетного гражданина Тульской области»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу стал Почетным гражданином Тульской области. Такой титул присваивается ежегодно губернатором региона только трем выдающимся деятелям, имеющим значительные заслуги перед страною и самой областью.

Наградить главу Минобороны РФ посоветовали жители региона в знак благодарности за возрождение Тульского суворовского военного училища. Их предложение было поддержано на заседании совместно с областным правительством, родителями воспитанников училища и членов ветеранских и воинских общественных организаций.

«Эта высшая региональная награда - знак благодарности жителей Сергею Кужугетовичу за возрождение Тульского суворовского военного училища, патриотическое воспитание подрастающего поколения, вклад в социально-экономическое благополучие региона», - говорится в сообщении регионального правительства.

Указ о присвоении министру обороны РФ Сергею Шойгу звания «Почетный гражданин Тульской области» подписал губернатор Алексей Дюмин.