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Сергею Шойгу присвоено звание «Почетного гражданина Тульской области»

Валентина Пескова
21:51 24.06.2021
Глава Минобороны РФ получил значимый титул от жителей за возрождение Тульского суворовского военного училища.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу стал Почетным гражданином Тульской области. Такой титул присваивается ежегодно губернатором региона только трем выдающимся деятелям, имеющим значительные заслуги перед страною и самой областью.

Наградить главу Минобороны РФ посоветовали жители региона в знак благодарности за возрождение Тульского суворовского военного училища. Их предложение было поддержано на заседании совместно с областным правительством, родителями воспитанников училища и членов ветеранских и воинских общественных организаций.

«Эта высшая региональная награда - знак благодарности жителей Сергею Кужугетовичу за возрождение Тульского суворовского военного училища, патриотическое воспитание подрастающего поколения, вклад в социально-экономическое благополучие региона», - говорится в сообщении регионального правительства.

Указ о присвоении министру обороны РФ Сергею Шойгу звания «Почетный гражданин Тульской области» подписал губернатор Алексей Дюмин.

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