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В МИД РФ предупредили выезжающих за границу россиян о риске задержания в США и третьих странах

Алексей Курильченко
21:44 24.06.2021
По данным МИД РФ, за последние два года произошло около 20 случаев арестов россиян в США и зависимых от них странах.
В МИД РФ предупредили выезжающих за границу россиян о риске задержания в США и третьих странах
© Фото: pixabay.com
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Министерство иностранных дел России опубликовало предупреждение для граждан страны, которые выезжают за границу. Согласно ему, последнее время по запросам Вашингтона проводятся произвольные задержания граждан РФ - за два года произошло около 20 случаев, а всего было арестовано более 60 человек.

«Любой гражданин Российской Федерации, выезжающий за границу, должен полностью отдавать себе отчет в том, что против наших людей, независимо от их взглядов, применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, руководствующейся ксенофобским принципом "Из России – значит виновен". Разумеется, наше посольство в Вашингтоне и российские генконсульства в других американских городах всегда оказывали и будут оказывать максимальную помощь попавшим в беду согражданам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения на Родину», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что преследование россиян приобрело характер «настоящей охоты». Подобное происходит не только в США, но и зависимых от них третьих странах, список которых опубликован на сайте Госдепартамента Штатов. Российское дипведомство призывает тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно, если имеются основания для наличия «особого интереса» со стороны спецслужб и правоохранительных органов США.

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