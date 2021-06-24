В стране и мире В МИД РФ прокомментировали заявления премьера Японии об учениях флота России на Курилах Алексей Курильченко Мария Захарова отреагировала на заявления Японии о недопустимости военных учений на Курильских островах. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выраженный Токио протест в связи с проведением на южных Курильских островах учений Восточного военного округа и сил Тихоокеанского флота. Захарова выразила сожаление, что Япония продолжает предъявлять России территориальные претензии. «Еще в августе 2020 г. нотой МИД России японской стороне было четко разъяснено, что подобные демарши лишены всякого смысла: эффективное осуществление комплекса мер по укреплению обороноспособности нашей страны и социально-экономическому развитию южных Курильских островов Сахалинской области будет продолжено», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Захарова призвала Японию задуматься над реальными шагами по взаимовыгодному развитию российско-японских отношений. Как сообщает японское агентство Jiji, премьер-министр Кацунобу Като заявил, что российские учения на Курильских островах недопустимы и несовместимы с позицией Японии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика