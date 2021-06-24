В музее «Поляна сказок» в Ялте начался оползень из-за обрушения 300-метровой опорной стены

В ялтинском музее под открытым небом «Поляна сказок» обрушилась огромная подпорная стена длиною в 300 метров. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, стену просто снесло, из-за чего в парке начался оползень.

«Мы уже с генералом Аркадием Ожигиным, начальником ГУ МЧС России по Республике Крым, думали о том, как разрешить эту ситуацию, какие меры предпринять по данному вопросу. У нас практически до верхней точки - до беседки - осталось 3 метра», - сообщила Павленко на комиссии по ЧС.

По словам главы администрации, укрепление стены в музее начнут уже завтра, 25 июня.

Сильные дожди в Крыму привели к подтоплению жилых домов. На Южном берегу полуострова основной удар стихии пришелся на Ялту, где один человек погиб, пострадали - 55, один человек считается пропавшим без вести.