Астронавт Тома Песке посмотрел игру команды Франции на Евро-2020 прямо на МКС

Французский астронавт Тома Песке посмотрел футбольный матч Франция - Португалия, который проходил в рамках чемпионата Евро-2020 - прямо во время космического полета на МКС.

Космонавт поделился фотографией, где он, зависнув в невесомости перед большим плазменным телевизионным экраном, - наблюдает за игрою сборной своей страны.

«Смотрю матч Франция - Португалия. Нам досталась не самая легкая группа на Евро, но от этого матчи оказались только интереснее», - прокомментировал снимок Песке в Instagram.

Судя по оригинальной фотографии, смотреть футбол в космосе - довольно забавно. Как добавил Песке, разница по сравнению с домашней обстановкой в том, что ты не слышишь бурные крики соседей за стеной.

От себя добавим, что вокруг еще и расположено очень много сложных и замысловатых приборов, о которые всегда можно невольно удариться, если болеть хоть и в закрытом пространстве, но слишком эмоционально. Кстати, встреча между сборными Франции и Португалии вчера закончилась вничью со счетом 2:2.