Большое корабельное событие: как проходит Военно-морской салон в Петербурге

Петербург готовится к Главному военно-морскому параду. До него еще месяц, но событие масштабное - многое нужно успеть. Посетители уже могут зайти на борт кораблей-участников, а в Неву обещают зайти иностранные корабли. Кое-кто из иностранцев уже в северной столице. Когда еще такое услышишь - делегация Саудовской Аравии прошлась по «Одинцово»?

При полном параде, под Андреевским флагом, новейшие российские боевые корабли встречают иностранные делегации со всего мира. Военные специалисты из Саудовской Аравии пристально изучают новейший малый ракетный корабль «Одинцово».

Редкая возможность вот так вблизи увидеть и «черную дыру» отечественного подводного флота - бесшумную, неуловимую для радаров противника субмарину «Петропавловск-Камчатский» легендарного проекта «Варшавянка».

На закрытой стоянке в пассажирском порту Петербурга впервые представлен многоцелевой корвет «Гремящий».

«Универсальные пусковые установки, несколько типов ракет в них можно загружать для решения широкого спектра задач», - рассказал Вадим Абрамов, командир штурманской боевой части корвета «Гремящий».

Большая премьера. Но без массового зрителя. Из-за коронавирусных ограничений корабли доступны только для участников военно-морского салона.

«Главные ожидания – показать всю технику, новые технологии, своим партнерам, предъявить то, чем вооружен военно-морской флот и то, что мы видим в перспективе», - отметил Николай Евменов, главнокомандующий ВМФ России.

Флагманом салона стал фрегат-невидимка «Адмирал флота Касатонов» с конструкцией, выполненной по технологии «стелс» и мощнейшим вооружением.

Все секреты участникам военно-морского салона экипаж, конечно, раскрывать не будет. Расскажет лишь о некоторых преимуществах этого новейшего корабля. Вот, например, зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны «Полимент-Редут». Он способен поразить любые воздушные и наземные цели на расстоянии до 150 километров, а чуть выше располагаются пусковые шахты для знаменитых крылатых ракет «Калибр».

Санкции, пандемия, мировой финансовый кризис. Назло всем штормам, только за последний год Военно-морскому флоту передали 11 боевых кораблей различного класса. Десятый, юбилейный, Военно-морской салон – это более 2,5 тысяч экспонатов. Лучшие новинки и будущее военного и гражданского флота России.

«Безусловно, все это послужит стимулом для дальнейшей работы по созданию мощного флота, способного эффективно решать любые самые сложные, ответственные задачи», - подчеркнул Юрий Борисов, заместитель председателя правительства РФ.

Перспективные проекты военных кораблей, современное тактическое ракетное вооружение. Уникальные системы навигации и связи соседствуют с необитаемыми подводными аппаратами, первыми в мире покорившими Марианскую впадину и воды суровой Арктики.

Здесь же экспортный вариант знаменитого «Подсолнуха», который скоро «прорастет» и в странах юго-востока Азии. Уникальная радиолокационная станция контролирует надводную и воздушную обстановку в радиусе 200 морских миль.

«Нет другого средства, которое давало бы такой объем информации в реальном масштабе времени. Поэтому у нас потенциальных заказчиков достаточное количество. Но все как всегда упирается в деньги», - поделился Михаил Сколотнев, главный разработчик РЛС «Подсолнух-Э».

Надежную финансовую опору предприятия военно-морской сферы сейчас видят в российских банках с гибкой кредитной политикой. И ставку делают на тяжеловесов.

«Мы являемся основным кредитором предприятий ОПК, которые вот именно производят морское оборудование, военную технику. Объем портфеля превышает 500 миллиардов рублей. Мы его будем только наращивать. Понимаем, как работать, наши условия довольно льготные, намного более комфортные и интересные, чем рыночные условия, которые предприятия имели до того, как стали работать с ПСБ. Поэтому я уверен, что потенциал здесь огромный», - отметил Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк».

Площадки Международного военно-морского салона планируют посетить делегации из почти 30 стран мира. Что станет своеобразной подготовкой к предстоящему Главному военно-морскому параду. Уже известно, что в акваторию Финского залива зайдут и четыре иностранных корабля.