Новая морская вотчина: ТОФ ведет крупнейшие учения в центральной части Тихого океана

Сейчас в центральной части Тихого океана проходят крупнейшие за последние десятилетия маневры Тихоокеанского флота. Из журналистов на борту боевых кораблей работает только Денис Ивлев.

Корвет «Герой российской федерации Алдар Цыденджапов» на скорости в два десятка морских узлов режет тихоокеанскую волну и стреляет из главной артустановки.

В это время противовоздушные системы корабля фиксируют в нескольких километрах от корабля неприятельскую авиацию. корабль уходит от вероятного воздушного удара - ставит радиопомехи и дымовую завесу.

Боевая тревога звучит на всех кораблях, которые находятся в зоне учений в Тихом океане. Огневую поддержку оказывает корвету большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

На борту - две установки АК-100. Дальность стрельбы - 20 километров. Скорострельность - 60 выстрелов в минуту, то есть, каждую секунду из ствола выходит 100-миллиметровый снаряд.

На «Маршале Шапошникове» обновленная артустановка А-190 стреляет еще дальше и быстрее. 80 выстрелов в минуту.

Управление А-190 осуществляется дистанционно. с помощью современных компьютеров и выверенных программ, таких, как система наведения «Багира».

Корабли Тихоокеанского флота в дальней морской зоне поделились на группы и отыгрывают различные сценарии. Вот крейсер «Варяг» открыл огонь по плавучей мине.

А фрегат в это время запускает ложную воздушную цель с помощью комплекса установки помех. После в ход идут ударные ракеты.

Каждая открытая секция означает условный запуск ракеты. Всего тут 16 шахт. Сейчас, по задумке учений, работают ракетами «Оникс». Но вообще, эта установка универсальна. И буквально прошедшей зимой в Японском море отсюда запускали ракеты «Калибр».

Подобные учения проводятся впервые. Более месяца почти все крупные корабли Приморской флотилии совместно с авиацией работают в центральной части Тихого океана. На сегодняшний день каждый корабль прошел около 8 тысяч морских миль и выполнил более полусотни боевых упражнений. Сейчас группы объединяются и выходят на завершающий этап свертывания.

«Личный состав получил богатый опыт эксплуатации тех. средств. Применения всех типов вооружения. В нестандартных условиях. Подлежит осмысления и внедрению в боевую подготовку сил флота», - сказал Константин Кабанцов, командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота.

Уже в начале июля большинство кораблей Тихоокеанского флота вернутся в порт Владивосток и займут место в парадном строю в честь дня ВМФ.