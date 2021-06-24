В Новом Уренгое загорелся деловой центр, площадь пожара превысила 500 «квадратов»

В здании АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» в Новом Уренгое произошел пожар. Как сообщили «Звезде» в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 18.28 по местному времени (16.28 мск).

На момент прибытия пожарных расчетов, площадь пожара составляла 50 квадратных метров, сейчас она увеличилась до 500 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Около 500 сотрудников эвакуировались своими силами, десятерых из здания выведены силами МЧС.

О причинах возгорания пока информации нет.