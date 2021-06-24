В Новом Уренгое загорелся деловой центр, площадь пожара превысила 500 «квадратов»
Около 500 сотрудников эвакуировались своими силами, десятерых из здания выведены силами МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.
© Видео: Юлия Просикова, Аварийный Новый Уренгой, ВКонтакте © Фото: Юлия Просикова, Аварийный Новый Уренгой, ВКонтакте
В здании АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» в Новом Уренгое произошел пожар. Как сообщили «Звезде» в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 18.28 по местному времени (16.28 мск).
На момент прибытия пожарных расчетов, площадь пожара составляла 50 квадратных метров, сейчас она увеличилась до 500 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Около 500 сотрудников эвакуировались своими силами, десятерых из здания выведены силами МЧС.
О причинах возгорания пока информации нет.