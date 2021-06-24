УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций «УЕФА» отменил правила выездного гола на всех турнирах под эгидой организации. Отмечается, что решение было принято из-за сокращения соотношения «домашних» и «гостевых» голов.

«Правило выездного гола будет отменено на соревнованиях УЕФА, начина с сезона 2021/22. В случае ничей командам будет предоставляться два 15-минутных дополнительных периода и, если необходимо, серия пенальти», - говорится в сообщении в Twitter организации.

Согласно правилу выездного гола, если команды завершили два матча вничью, то победа присуждается команде, забившей больше мячей «в гостях». По данным УЕФА, статистка показывает, что среднее число голов, забытых футболистами «дома» на данный момент составляет 1.92 мяча, в то время как «в гостях» - 1.6 мячей.