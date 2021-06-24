Американский генерал призвал Россию и США работать вместе как во времена ВОВ

Питер Звак, научный сотрудник института Кеннана, бригадный генерал армии США в отставке, призвал Россию и Америку работать вместе, как это было во времена Второй мировой войны.

«Когда мы вспоминаем 22 июня 1941 года, давайте вспомним о том, как мы вместе пытались справиться и справились с экзистенциальной угрозой. мы смогли работать вместе», - сказал он на IX Московской международной конференции по безопасности.

Звак предположил, что две великие державы смогут сделать так же - работать вместе с союзниками, друзьями и даже конкурентами, чтобы выстроить более безопасный мир для наших правнуков.