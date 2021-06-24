В московском коронавирусном центре произошел пожар

В Москве на улице Федосьино произошло возгорание в одном из кабинетов медицинского центра, который использовался для лечения заболевших коронавирусной инфекцией. Сотрудники МЧС провели полную эвакуацию пациентов. На данный момент возгорание ликвидировано, о пострадавших не сообщается.

«24 июня 2021 года в 14 часов 46 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Федосьино, д. 20 , где происходило возгорание в административно-хозяйственном здании, в одном из кабинетов на площади 15 кв.м. Принятыми мерами в 15.06 возгорание локализовано, а в 15.11», - сообщили в столичном управлении МЧС.

Ранее в Санкт-Петербурге жители 265 домов остались без электроснабжения после возгорания, произошедшего на подстанции в Ленинградской области. Последствия инцидента затронули Калининский и Красногвардейский районы города.