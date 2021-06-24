Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В московском коронавирусном центре произошел пожар

Алексей Курильченко
15:34 24.06.2021
В Москве произошел пожар в здании медицинского центра на улице Федосьино.
© Видео: Вконтакте, Виктор Логинов © Фото: Telegram, 112
Читайте нас на:

В Москве на улице Федосьино произошло возгорание в одном из кабинетов медицинского центра, который использовался для лечения заболевших коронавирусной инфекцией. Сотрудники МЧС провели полную эвакуацию пациентов. На данный момент возгорание ликвидировано, о пострадавших не сообщается.

«24 июня 2021 года в 14 часов 46 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Федосьино, д. 20 , где происходило возгорание в административно-хозяйственном здании, в одном из кабинетов на площади 15 кв.м. Принятыми мерами в 15.06 возгорание локализовано, а в 15.11», - сообщили в столичном управлении МЧС.

Ранее в Санкт-Петербурге жители 265 домов остались без электроснабжения после возгорания, произошедшего на подстанции в Ленинградской области. Последствия инцидента затронули Калининский и Красногвардейский районы города.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:56 Армия
Видео
Генштаб: раскачивание конфликта на Ближнем Востоке распространит террористов в соседние регионы
12:10 Армия
Видео
Генштаб ВС РФ: лидеры боевиков в Идлибской зоне не отказываются от реваншистских планов
10:13 В стране и мире
Видео
Нарышкин заявил о превращении США в либерально-тоталитарный режим
09:40 Армия
Видео
Патрушев заявил о возрождении биологического оружия за рубежом
09:46 В стране и мире
ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя, собиравшего для Украины данные о полетах военной авиации
Популярное
Видео
«Намеренный шаг»: на что рассчитывает НАТО, отправляя эсминец Британии на территорию РФ
Видео
Опубликовано видео инцидента с британским эсминцем на Черном море
Видео
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море сняли с беспилотника
BBC опубликовал уникальные кадры с эсминца Defender, грубо нарушившего границы России
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.