На трассе под Томском перевернулась фура с арбузами. Авария произошла в четверг, 24 июня, около 15.25 недалеко от деревни Черная Речка. В результате происшествия никто не пострадал.

Очевидцы публикуют видеозаписи с места инцидента. На кадрах запечатлен лежащий в канаве большегруз и множество арбузов, усыпавших дорогу.

По предварительным данным регионального УМВД, мужчина 1990 года рождения, управляя грузовым седельным тягачом марки Renault Premium, не справился с управлением транспортного средства, в итоге оно опрокинулось, вылетев по ходу движения в левый кювет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ведомство просит откликнуться свидетелей инцидента.