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В ФСВТС сообщили о готовности РФ поставить Белоруссии «Триумфы» и «Панцири»

Андрей Аркадьев
15:24 24.06.2021
Такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки при поступлении соответствующего обращения.
В ФСВТС сообщили о готовности РФ поставить Белоруссии «Триумфы» и «Панцири»
© Фото: Минобороны России
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Россия готова рассмотреть вопрос поставок зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Белоруссии при соответствующем обращении. Об этом заявил на выставке вооружений MILEX-2021 в Минске первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества, и при поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки», - приводит РИА Новости его слова.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

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