Бритни Спирс на суде рассказала новые факты о тирании своего отца

В Лос-Анджелесе прошло очередное судебное заседание по делу об освобождению поп-певицы Бритни Спирс от опеки отца. В ходе слушания артистка рассказала новые обличающие подробности о своем окружении.

Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», в 2018 году певицу силой заставили выступать в туре 2018 года. При этом ей было запрещено отклоняться от любых требований менеджера - каждый шаг артистки контролировался.

Терапевт певицы назначил ей сильнодействующий препарат, из-за которого «она все время была как в тумане». Когда Спирс отказалась принимать его, в ее дом прислали шесть медсестер для круглосуточного наблюдения.

Отец Спирс заставлял дочь работать без выходных и конфисковал все ее имущество: паспорт, телефон, наличные деньги и кредитные карты. За артисткой регулярно наблюдала охрана.

В прошлом году адвокат поп-певицы Бритни Спирс Сэмюэл Д. Ингем сообщил, что артистка отказывается выступать пока ее опекуном является отец Джейми Спирс, который имеет полный контроль над финансами.