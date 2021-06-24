Фомин: COVID-19 скорректировала, но не отменила ВТС между Россией и Бангладеш

Пандемия COVID-19 может скорректировать, но не отменить планы военно-технического сотрудничества между Россией и Бангладеш. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

«К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в ряд мероприятий, тем не менее, уверен, что мы все наши планы выполним по линии военного, военно-технического сотрудничества и наверстаем упущенное», - сказал он на встрече со старшим секретарем Минобороны Бангладеш Абу Хена Мостофа Камалем.

Бангладешский военачальник, в свою очередь, выразил благодарность России за помощь.