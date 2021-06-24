Армия Юрий Борисов объяснил, как связаны военно-морской салон в Петербурге и сила флота Тимур Шерзад Напомним, на салоне представят новейшие образцы вооружения и техники. Для гостей - а это представители армий и предприятий из шестидесяти стран - развернули сразу две площадки. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Вице-премьер Юрий Борисов объяснил, как связаны Международный военно-морской салон в Петербурге, и сила флота, обеспечение его лучшими техническими средствами. «Экспозиция, подготовленная предприятиями ОПК России , десятки отечественных компаний, НИИ, продемонстрируют здесь уникальные технологические разработки в области средств навигации, связи для новейших образцов боевых кораблей и катеров. Все это послужит стимулом для дальнейшей работы по созданию мощного флота, способного эффективно решать любые, самые сложные задачи для обеспечения морского флота современными и надежными образцами морской военной техники», - сказал Борисов. Напомним, на салоне представят новейшие образцы вооружения и техники. Для гостей - а это представители армий и предприятий из шестидесяти стран - развернули сразу две площадки. В центре «Экспофорум» можно увидеть масштабную экспозицию судостроителей - на стендах больше двух тысяч передовых разработок. Тем временем в пассажирском порту «Морской фасад» можно живьем оценить достижения российского судостроения - для посетителей пришвартованы почти 2 десятка военных кораблей и катеров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика