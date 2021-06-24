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Путин: Ростех создавался, чтобы спасти оборонную промышленность, эта задача выполнена

Андрей Аркадьев
14:32 24.06.2021
Также выполнена задача обеспечения нашей армии и флота современным оружием, добавил президент РФ.
Путин: Ростех создавался, чтобы спасти оборонную промышленность, эта задача выполнена
© Фото: Ростех
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Ростех создавался, чтобы обеспечить армию и флот современным оружием, но в последние годы корпорация превратилась в организацию, работающую по многим направлениям в реальном секторе экономики.

«Когда-то создавали "Ростех" как организацию, которая могла бы удержать оставшиеся в руках государства осколки, можно сказать, оборонной промышленности Советского Союза, могла бы организовать должным образом работу для того, чтобы обеспечить нашу армию и флот современным оружием. Эта задача, безусловно, выполнена», - сказал Путин на встрече с генеральным директором Ростеха Сергеем Чемезовым.

Глава корпорации в свою очередь напомнил президенту, что новый отечественный турбовинтовой транспортный самолет Ил-114-300 выйдет в серию в 2023 году.

Ранее, в январе, в Подмосковье состоялся очередной полет регионального Ил-114-300 в рамках программы летных испытаний. Борт поднял в небо летчик-испытатель Герой России Николай Куимов. Первый полет состоялся в декабре прошлого года.

Модернизированный вариант известной советской модели будет использоваться на местных авиалиниях. Он сможет летать в труднодоступные районы и садиться на малоподготовленные аэродромы.

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