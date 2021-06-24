В Москве за сутки выявили 8598 новых случаев заболевания коронавирусом
За все время в стране зарегистрировали 5 388 695 случаев.
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В Москве за сутки выявили 8598 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщaет оперaтивный штaб по борьбе с рaспрострaнением инфекции.
По всей стране за прошедшие сутки выявили 20 182 новых случаев коронавируса: в Московской области - 2 308, в Санкт-Петербурге - 1 143.
Ранее вирусологи оценили влияние жары на заболеваемость коронавирусом. Надеяться на снижение числа заражения COVID-19 во время зноя не стоит, поскольку вирус передается от человека к человеку на коротком расстоянии, и высокая температура не успеет на него подействовать, считают ученые.