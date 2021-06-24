Международный Красный Крест собирается укреплять сотрудничество с Минобороны России

Международный комитет Красного Креста планирует укреплять сотрудничество с Минобороны России. Об этом заявил президент МККК Петер Маурер.

«Прежде всего, хотел поблагодарить за приглашение на конференцию и за наши продолжающиеся отношения, которые становятся все лучше со временем, между МККК и Российской Федерацией, в частности с Министерством обороны», - сказал он на встрече с замминистра обороны России Александром Фоминым на полях IX Московской международной конференции по безопасности.

Маурер поблагодарил российское оборонное ведомство за сотрудничество в Сирии и Нагорном Карабахе, и выразил желание укреплять эти связи в дальнейшем.

«Действительно, вы делаете большую многотрудную работу, но очень нужную для людей. Поиск тел пропавших, поиск заложников, передача, освобождение, это самое, что можно сделать для людей и для укрепления мира и установления стабильности», - согласился с главой Красного Креста Фомин.

Замминистра обороны России подчеркнул, что именно поэтому МО РФ радо, что МККК вновь принимает участие в конференции.