На подмосковных стройках будут летать квадрокоптеры с громкоговорителями

На стройках в Московской области будут летать квадрокоптеры с громкоговорителями, информирующие рабочих о соблюдении масочного режима, а также социальной дистанции. Об этом сообщили в Главстройнадзоре.

Как отмечается, такие вылеты уже состоялись в Дмитрове, Красногорске, Домодедово и Одинцово. К подобным мерам ведомство уже прибегало прошлой весной - тогда эта мера помогла дисциплинировать работников, а также избежать вспышек заболеваемости. Более того, в настоящий момент продолжается вакцинация рабочих.