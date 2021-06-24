Генштаб: раскачивание конфликта на Ближнем Востоке распространит террористов в соседние регионы

Раскачивание странами Запада конфликтов в Ближневосточном регионе ведет к радикализации населения и распространению терроризма в соседних странах. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Ярослав Москалик во время второго дня Московской конференции по международной безопасности.

«Слабо скоординированные действия международного сообщества в борьбе с террористической угрозой, попытки ряда государств раскачать обстановку на Ближнем Востоке за счет создания новых зон конфликта, ужесточение санкционного давления западных стран способствуют радикализациии населения и переносу террористической активности в соседние регионы», - сказал Москалик.

Он также обвинил Вашингтон в незаконной добыче углеводородов, организуемой курдами в Сирии.