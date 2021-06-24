В Москве наградили победителей и лауреатов конкурса социальной журналистики «Герои пера»

На церемонии награждения конкурса социальной журналистики «Герои пера» были объявлены имена журналистов и названия СМИ, подготовивших лучшие материалы на тему социальной ответственности в 2020 году. Всего на конкурсный отбор было получено почти 800 заявок от 266 СМИ страны - рекордный показатель за историю проекта.

«Ключевая история этого конкурса - поменять отношение медиа к тому, что происходит в нашем обществе. Важно подсвечивать темы добра и как-то поощрять прессу, региональную и федеральную, на такие темы писать больше, лучше и интереснее», - рассказала исполнительный директор АНО Центр социальных проектов «Быть человеком» Дарья Топильская.

В номинации «За социальное партнерство» победителем стала начальник управления дирекции по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Алиса Белановская. В номинации «Корпоративная пресса» с работой «ГранТдиозный проект» победу одержала Анна Марачкова, «Новости ЕВРАЗа – Сибирь». Первое место в номинации «На линии добра» завоевали авторы материала «Я почти себя убил» сетевого издания «Klops.ru» Надежда Маркова и Михаил Баранов, собравшие четыре истории калининградцев, ведущих борьбу с алко- и наркозависимостью. «Золото» в номинации «Печать общества» получила журналист газеты «Алтайская правда» Наталья Андронова - автор публикации «В Барнауле людей с ментальными нарушениями готовят к самостоятельной жизни». Первой в номинации «Поколение добра» стала корреспондент портала First Fresh Media Полина Усольцева, «Сети добра» - журналист издания «Добрый день» Софья Разникова, «ТВ-герой» - Ирина Швец (Фатихова), представившая филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан» с сюжетом «В республике для помощи амбулаторным больным заработал центр телемедицины «Антиковид».

Вручая награду в одной из номинаций, народный артист России Сергей Шакуров подчеркнул, что журналистика имеет огромное влияние на общество, поскольку все люди читают газеты, смотрят телевизор и пользуются интернетом. И важно, чтобы СМИ работали честно и профессионально.

Конкурс «Герои пера» поддержали многие известные люди: певица Манижа, заместитель председателя правительства Республики Коми, один из ведущих экспертов в области коммуникаций и устойчивого развития Ирина Бахтина, заместитель председателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, член Общественной палаты РФ, директор агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова, режиссер, радиоведущий, основатель клуба Интеллектуальных игр Михаил Довженко, заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, президент Фонда культурных инициатив Роман Карманов. Ведущим церемонии стал лауреат ТЭФИ и премии «Лавр», драматург, писатель, режиссер, автор уникального жанра стендап-драма Дмитрий Минченок.

«В этом году ожидаемо много материалов о том, как волонтеры помогают преодолеть пандемию коронавируса. Считаю, что все финалисты достойны победы и признания. Но самое главное – в нашей стране есть журналисты, думающие не только про рейтинги и охваты, но и про социальную ответственность», - сказал член жюри «Герои пера», писатель, директор Департамента внешних связей Еврохим, секретарь Союза писателей России Владимир Торин.

Премия «Герои пера» организована АНО Центр социальных проектов «Быть человеком» совместно с коммуникационным агентством 5К. Всего на конкурсный отбор было получено почти 800 заявок от 266 СМИ из 24 городов России - рекордный показатель за историю проекта. В шорт-лист вошли 29 работ СМИ.