Армия Ситуация в Сирии MCIS-2021 В Генштабе ВС РФ заявили, что новый раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет 6-8 июля Андрей Аркадьев Ведется активная работа над разрешением сирийского кризиса в рамках астанинского формата. © Фото: Muhmmad Al-Najjar, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Читайте нас на: Очередной раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане с 6 по 8 июля, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. «Активно работаем над разрешением сирийского кризиса в рамках астанинского формата, очередное заседание которого состоится уже скоро - 6-8 июля в городе Нур-Султан», - сказал он на Московской конференции по международной безопасности. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что встреча «астанинской тройки» по Сирии может состояться до конца июня в Нур-Султане. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика