В Генштабе ВС РФ заявили, что новый раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет 6-8 июля
Ведется активная работа над разрешением сирийского кризиса в рамках астанинского формата.
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Очередной раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане с 6 по 8 июля, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик.
«Активно работаем над разрешением сирийского кризиса в рамках астанинского формата, очередное заседание которого состоится уже скоро - 6-8 июля в городе Нур-Султан», - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что встреча «астанинской тройки» по Сирии может состояться до конца июня в Нур-Султане.