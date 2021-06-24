Армия MCIS-2021 Генштаб ВС РФ: лидеры боевиков в Идлибской зоне не отказываются от реваншистских планов Тимур Шерзад Террористы используют самые радикальные способы, от терактов против мирных жителей до обстрелов городов и атак правительственных войск. А в самой зоне насаждается радикальная исламистская идеология. © Фото: Mahamad Kazmoos, Keystone press agency, Globallookpress Читайте нас на: Ярослав Москалик, заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба, обозначил текущую ситуацию в Сирии. В частности, он заявил, что в Идлибской зоне деэскалации сохраняются лидеры террористов, вынашивающие реваншистские планы. «В той же Идлибской зоне деэскалации по-прежнему сохраняется значительное число боевиков, более 10 тысяч из которых являются активными членами международных террористических объединений. Их лидеры не отказываются от реваншистских планов вернуть свое влияние на осовбожденную территорию Сириию», - сказал он. Москалик добавил, что при этом террористы используют самые радикальные способы, от терактов против мирных жителей до обстрелов городов и атак правительственных войск. А в самой зоне насаждается радикальная исламистская идеология. Нередки и показательные казни несогласных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика