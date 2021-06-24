Армия «Грубая провокация»: главком ВМФ РФ оценил действия эсминца «Дефендер» в Черном море Тимур Шерзад Адмирал выразил уверенность, что британский экипаж отлично понимал, где он находится. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Главком Военно-морского флота России Николай Евменов дал оценку вчерашним действиям британского эсминца «Дефендер» в Черном море. «Великобритания - это страна, которая позиционирует себя страной морских традиций, исторических выстроенных, страна, которая уважает международные морские законы. Ну, считаю, что это была простая, грубая, ничем не прикрытая провокация. И военно-морское ведомство Великобритании, и руководство страны, должны провести самое тщательное расследование. Это было наглое попрание всех международных законов», - сказал Евменов на Международном военно-морском салоне в Петербурге. Адмирал выразил уверенность, что британский экипаж отлично понимал, где он находится. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика