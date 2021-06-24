Попова заявила о связи нынешних биологических рисков с близостью зарубежных лабораторий

Биологические риски для России, которые оцениваются сегодня, связаны с невероятной близостью зарубежных лабораторий. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«‎Биологические угрозы сегодня не могут оставаться на втором плане. Риски, которые мы оцениваем сегодня, конечно же, связаны с невероятной близостью лабораторий, лабораторий зарубежных, лабораторий с участием министерств обороны иностранных государств», - подчеркнула Попова.

Глава ведомства обратила внимание на то, что непонимание целей и задач этих лабораторий - один из высочайших рисков для Российской Федерации.