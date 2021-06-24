Военные завершили основные работы по ликвидации последствий наводнения в Крыму

Больше четырех тысяч кубометров мусора от наводнения расчистили военнослужащие в Керчи.

Они завершили выполнение основного объема работ. С помощью техники армейские специалисты освободили от завалов водостоки и русла рек, а кроме того автодороги, территории домов, школ и больниц.

Теперь основные силы группировки сосредоточены в поселке Васильевка, где во время наводнения сходами селей заваливало целые дома. Завершить все работы на полуострове планируется до конца недели.