В Петербурге открылся Международный военно-морской салон

Новейшие образцы вооружения и военно-морской техники представят гостям десятого Международного военно-морского салона.

Он открывается сегодня в Петербурге. На форум прибыли делегации более чем от шести десятков стран.

Мероприятия пройдут на двух площадках - в центре «Экспофорум» организованы конференции, встречи, а также масштабная экспозиция передовых разработок. А в пассажирском порту «Морской фасад» для показа пришвартовали почти два десятка российских военных кораблей и катеров.