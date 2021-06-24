В Петербурге открылся Международный военно-морской салон
Мероприятия пройдут на двух площадках - в центре «Экспофорум» организованы конференции, встречи, а также масштабная экспозиция передовых разработок. А в пассажирском порту «Морской фасад» для показа пришвартовали почти два десятка российских военных кораблей и катеров.
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Новейшие образцы вооружения и военно-морской техники представят гостям десятого Международного военно-морского салона.
Он открывается сегодня в Петербурге. На форум прибыли делегации более чем от шести десятков стран.
Мероприятия пройдут на двух площадках - в центре «Экспофорум» организованы конференции, встречи, а также масштабная экспозиция передовых разработок. А в пассажирском порту «Морской фасад» для показа пришвартовали почти два десятка российских военных кораблей и катеров.