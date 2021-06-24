Нарышкин заявил о превращении США в либерально-тоталитарный режим

Соединенные Штаты, навешивая ярлыки на Россию, Китай и Иран, будто не замечают того, что сами превращаются в либерально-тоталитарный режим. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, выступая в рамках IX Московской конференции по международной безопасности.

«Соединенные Штаты и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают того, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарные режимы»‎, - заявил Нарышкин.

Директор Службы внешней разведки добавил, что не оговорился - «именно в либерально-тоталитарные режимы».

Министерство обороны России 22-24 июня 2021 года проводит IX Московскую конференцию по международной безопасности, на которой будут обсуждаться самые актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики.