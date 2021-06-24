В стране и мире В СВР заявили, что пандемия обнажила кризис западноцентричной либеральной системы Андрей Аркадьев Глава СВР указал на шаткость международных институтов. По его словам, их оздоровление и укрепление больше откладывать нельзя. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Ситуация с распространением COVID-19 обнаружила кризис западноцентричной либеральной системы. С таким заявлением на Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Пандемия обнажила прежде всего глубокий кризис заподноцентричной либеральной глобализации», - сказал он. Он отметил, что только сильная и суверенная государственная власть способна быстро и эффективно решать проблемы в сложных условиях. Нарышкин также напомнил, что Запад на Генеральной Ассамблее ООН заблокировал резолюцию России об отказе от санкций в условиях пандемии COVID-19. По словам главы СВР, западное сообщество в какой-то момент устранилось от борьбы с коронавирусом, а в целом пандемия ярко высветила болевые точки в современном миропорядке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика