В СВР заявили, что пандемия обнажила кризис западноцентричной либеральной системы
Ситуация с распространением COVID-19 обнаружила кризис западноцентричной либеральной системы. С таким заявлением на Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Пандемия обнажила прежде всего глубокий кризис заподноцентричной либеральной глобализации», - сказал он.
Он отметил, что только сильная и суверенная государственная власть способна быстро и эффективно решать проблемы в сложных условиях. Нарышкин также напомнил, что Запад на Генеральной Ассамблее ООН заблокировал резолюцию России об отказе от санкций в условиях пандемии COVID-19. По словам главы СВР, западное сообщество в какой-то момент устранилось от борьбы с коронавирусом, а в целом пандемия ярко высветила болевые точки в современном миропорядке.