Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Огневая засада: артиллеристы «уничтожили» колонну бронированной техники условного противника в Сибири

Анна Берестовая
03:00 24.06.2021
Огневую засаду на колонну бронированной техники условного противника выполнили артиллеристы в Кузбассе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Военнослужащие артиллерийского подразделения общевойскового объединения ЦВО, дислоцированного в Сибири, сосредоточенным и беглым огнем из 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили колонну бронированной техники условного противника на полигоне Юргинский в Кузбассе.

По замыслу учений, расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Элерон» было вскрыто передвижение колонны бронированной техники в составе 20 единиц в направлении военных объектов. Для уничтожения «противника» командованием было принято решение задействовать расчеты буксируемых 152-мм гаубиц «Мста-Б».

Получив задачу, артиллеристы выдвинулись в назначенный район и заняли закрытые огневые позиции. После появления бронетехники условного противника военнослужащие  открыли стрельбу полупрямой наводкой на дистанции до пяти километров. Поражение цели осуществлялось сосредоточенным и беглым огнем для достижения максимальной эффективности поражения цели. Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Элерон».

Кроме этого, артиллеристы отработали задачи по проведению противоогневых маневров, усовершенствовали навыки по расчету координат целей, а также взаимодействие с подразделениями разведки и БЛА. В учениях было задействовано 50 единиц военной техники и около 200 военнослужащих.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:03 В стране и мире
Видео
«Намеренный шаг»: на что рассчитывает НАТО, отправляя эсминец Британии на территорию РФ
02:21 В стране и мире
Трехэтажный склад загорелся на юге Москвы
00:02 В стране и мире
В Петербурге 265 домов остались без света из-за пожара на подстанции в Ленобласти
22:53 В стране и мире
На Лукомльской ГРЭС в Белоруссии произошел пожар
18:59 В стране и мире
Видео
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море сняли с беспилотника
Популярное
Видео
«Намеренный шаг»: на что рассчитывает НАТО, отправляя эсминец Британии на территорию РФ
Видео
Опубликовано видео инцидента с британским эсминцем на Черном море
Видео
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море сняли с беспилотника
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.