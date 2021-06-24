Огневая засада: артиллеристы «уничтожили» колонну бронированной техники условного противника в Сибири

Военнослужащие артиллерийского подразделения общевойскового объединения ЦВО, дислоцированного в Сибири, сосредоточенным и беглым огнем из 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили колонну бронированной техники условного противника на полигоне Юргинский в Кузбассе.

По замыслу учений, расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Элерон» было вскрыто передвижение колонны бронированной техники в составе 20 единиц в направлении военных объектов. Для уничтожения «противника» командованием было принято решение задействовать расчеты буксируемых 152-мм гаубиц «Мста-Б».

Получив задачу, артиллеристы выдвинулись в назначенный район и заняли закрытые огневые позиции. После появления бронетехники условного противника военнослужащие открыли стрельбу полупрямой наводкой на дистанции до пяти километров. Поражение цели осуществлялось сосредоточенным и беглым огнем для достижения максимальной эффективности поражения цели. Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Элерон».

Кроме этого, артиллеристы отработали задачи по проведению противоогневых маневров, усовершенствовали навыки по расчету координат целей, а также взаимодействие с подразделениями разведки и БЛА. В учениях было задействовано 50 единиц военной техники и около 200 военнослужащих.