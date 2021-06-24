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Слаженность и точность: кадры стрельб танкистов ЗВО под Воронежем в рамках подготовки к «Западу-2021»

Анна Берестовая
00:28 24.06.2021
В Воронежской области танкисты общевойсковой армии ЗВО отработали боевые стрельбы по динамическим мишенями в рамках подготовки к ССУ «Запад-2021».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Дмитрий Шутов
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Танкисты общевойсковой армии Западного военного округа в рамках подготовки к предстоящим масштабным совместным стратегическим российско-белорусским учениям «Запад-2021» отработали стрельбы штатным снарядом на полигоне Погоново в Воронежской области.

© Дмитрий Шутов

В ходе боевых стрельб экипажи танков Т-72Б3 отработали непрерывное наступление на войска «противника» в условиях общевойскового боя. Во время наступления танкисты максимально быстро проводили разведку, идентифицировали появляющиеся динамичные мишени, имитировавшее бронетехнику, и уничтожали цели на дальности до 1200 метров.

© Дмитрий Шутов

Ключевой особенностью учений стала отработка боевых стрельб на едином мишенном поле, что требовало от военнослужащих повышенной слаженности в выборе целей для поражения. В стрельбах штатным снарядом приняли участие свыше 150 танкистов общевойсковой армии ЗВО, а также было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

© Дмитрий Шутов

В рамках подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021» танкисты около месяца занимаются интенсивными тренировками по вождению боевых машин, точности стрельбы и выполнению сложных тактических элементов, в том числе в ночное время суток. Ежедневное время подготовки танкистов составляет около восьми часов в сутки.

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