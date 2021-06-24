Армия Слаженность и точность: кадры стрельб танкистов ЗВО под Воронежем в рамках подготовки к «Западу-2021» Анна Берестовая В Воронежской области танкисты общевойсковой армии ЗВО отработали боевые стрельбы по динамическим мишенями в рамках подготовки к ССУ «Запад-2021». © Видео: Минобороны РФ © Фото: Дмитрий Шутов Читайте нас на: Танкисты общевойсковой армии Западного военного округа в рамках подготовки к предстоящим масштабным совместным стратегическим российско-белорусским учениям «Запад-2021» отработали стрельбы штатным снарядом на полигоне Погоново в Воронежской области. © Дмитрий Шутов В ходе боевых стрельб экипажи танков Т-72Б3 отработали непрерывное наступление на войска «противника» в условиях общевойскового боя. Во время наступления танкисты максимально быстро проводили разведку, идентифицировали появляющиеся динамичные мишени, имитировавшее бронетехнику, и уничтожали цели на дальности до 1200 метров. © Дмитрий Шутов Ключевой особенностью учений стала отработка боевых стрельб на едином мишенном поле, что требовало от военнослужащих повышенной слаженности в выборе целей для поражения. В стрельбах штатным снарядом приняли участие свыше 150 танкистов общевойсковой армии ЗВО, а также было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники. © Дмитрий Шутов В рамках подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021» танкисты около месяца занимаются интенсивными тренировками по вождению боевых машин, точности стрельбы и выполнению сложных тактических элементов, в том числе в ночное время суток. Ежедневное время подготовки танкистов составляет около восьми часов в сутки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика