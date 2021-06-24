В Петербурге 265 домов остались без света из-за пожара на подстанции в Ленобласти

В Санкт-Петербурге жители 265 домов остались без электроснабжения после возгорания, произошедшего на подстанции в Ленинградской области. Последствия инцидента затронули Калининский и Красногвардейский районы города.

Помимо этого, произошедшее после пожара отключение электричества привело к временной остановке энергоснабжения метрополитена и иных социальных объектов, которое быстро было восстановлено по резервным схемам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комитет по энергетике Петербурга.

Трансформаторную подстанцию во Всеволожском районе Ленобласти охватило пламя вечером 23 июня. Пожар на электроподстанция «Ручьи» был оперативно устранен сотрудниками экстренных служб. В результате произошедшего никто не пострадал.