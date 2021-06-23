Армия Шойгу: странам Юго-Восточной Азии навязывают создание структур по типу НАТО Тимур Шерзад Шойгу подчеркнул, что способы и приемы такого воздействия стандартизируются, приобретают универсальный характер для любого района мира. Юго-Восточная Азия же регион, в котором эти проблемы проявляются острее всего. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что странам Юго-Восточной Азии навязывают создание аналогичных НАТО структур. Он сделал это на IX Московской конференции по международной безопасности. «Еще одна характерная тенденция последнего времени - агрессивное экономическое давление как средство принуждения к изменениям в политике суверенных государств. Широко используются экономические и финансовые санкции, которые дополняют силовым давлением, провоцированием военных инцидентов и кампаниями по дезинформации населения», - отметил министр. Шойгу подчеркнул, что способы и приемы такого воздействия стандартизируются, приобретают универсальный характер для любого района мира. Юго-Восточная Азия же регион, в котором эти проблемы проявляются острее всего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика