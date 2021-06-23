Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил временный госпиталь для больных COVID-19 в парке «Патриот».

«За сутки сюда уже привезли 100 человек. Сейчас разговаривали с ними - никто не привит и последствия очень тяжелые. К каждой койке здесь подведен кислород», - заявил губернатор.

Воробьев выразил благодарность Министерству обороны, предоставившему не только помещение, но также и врачей - профессиональных обученных специалистов. Для работы в госпитале оборонное ведомство направило 690 военнослужащих из Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге. Также привлекаются 280 работников из лечебно-профилактических учреждений Московской области.

Всего по региону развернуто более 12,5 тысяч коек. Отмечается также и увеличение темпов вакцинации - так, по области уже привиты более миллиона и 240 тысяч человек.

«Мы благодарны тем, кто откликнулся на наш призыв, сегодня мы хорошо идем по вакцинации, но все равно наращиваем мощности. Цель – выйти на 35-40 тыс вакцин в сутки. И нам очень важно, чтобы было понимание среди жителей. Я надеюсь каждый поймет, что вакцина спасает жизнь», - обратил внимание Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что в случае повышения основных показателей по заболеваемости, будут вводиться дополнительные ограничения.