Точно в цель: мотострелки ВВО проводят боевые стрельбы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мотострелки вышли на боевые стрельбы. Экипажи БМП-2 общевойсковой армии Восточного округа ведут огонь по мишеням на расстоянии до 1200 метров. О том, что происходит на полигоне, рассказал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

«Прямо сейчас проходят очередные контрольные стрельбы у мотострелков Восточного округа. На БМП-2 очередной экипаж пресекает огневой рубеж и начинает движение по пересеченной местности», - передает корреспондент с места событий.

В составе экипажа традиционно находятся три человека - механик, наводчик и командир.

«Больше 50 военнослужащих сегодня участвуют в этих тренировочных занятиях. Экипажей больше 10. Одна из ключевых особенностей этих тренировок заключается в том, что будут проходить они и днем, и ночью», - отметил Максим Низкодубов.

Мишени будут как статичные, так и движущиеся, однако вести огонь по ним придется и в сумеречное время. Военнослужащие для этого используют специальную оптику и приборы ночного видения.

Экипажи, которые уже прошли тренировку, выполнили ее на твердое «отлично». Однако впереди еще около 5-6 экипажей, которые заступят на огневой рубеж.