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«Зона, свободная от COVID-19»: как по новым правилам будут принимать посетителей кафе и рестораны в Москве

Павел Ремнев
Алена Миронова
06:47 23.06.2021
С 28 июня заведения общественного питания в Москве смогут посещать лишь люди, имеющие защиту от коронавируса - прошедшие вакцинацию, переболевшие либо предоставившие результаты ПЦР-теста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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С 28 июня посещать кафе и рестораны в Москве смогут люди, имеющие защиту от коронавируса - прошедшие вакцинацию, переболевшие либо предоставившие результаты ПЦР-теста. Это распоряжение мэра - такие строгие ограничения в столице связаны с ухудшающейся с каждым днем статистикой по числу заболевших COVID-19. О том, как теперь, согласно новым правилам, будут принимать посетителей московских кафе и ресторанов, рассказал корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Так, теперь для того, чтобы попасть в кафе или ресторан в столице, необходимо обязательно показать сертификат о вакцинации - он есть на Госуслугах. Также нужно показать и паспорт - для того, чтобы удостоверились, что это именно ваш сертификат о вакцинации.

«Зона, свободная от COVID-19. Что это значит? Гости, у которых есть наличие электронного сертификата, о том, что они прошли прививку, могут быть в нашем ресторане без маски, без перчаток, нарушать социальную дистанцию и находиться до утра. То есть режимные ограничения до 23:00 на данные рестораны не распространяются», - отметила амбассадор одного из московских заведений Елена Попова.

Подобную идею - пускать в заведения общественного питания, кинотеатры исключительно с сертификатом о вакцинации ранее уже опробовали в Израиле - сейчас в стране снимаются последние карантинные ограничения, привито уже две трети населения.

«Вне зависимости от того, вакцинированные либо нет, стандарт соблюдения средств индивидуальной защиты в то время, в которое мы сейчас существуем, он для персонала остается. Для того сделано, чтобы гости чувствовали себя максимально вот в комфорте и безопасности», - подчеркнул менеджер одного из московских заведений Николай Барабанов.

Несмотря на то, что, согласно правилам, социальная дистанция должна составлять не менее 1,5 метров, теперь можно рассаживать гостей за любые столы - так, как это было до пандемии коронавируса в прошлом году.

Ранее Собянин обратил внимание на то, что в Москве наблюдается большое количество инфицированных коронавирусом молодых людей. На сегодняшний день, как отмечает градоначальник, необходимо вакцинировать от COVID-19 огромное количество жителей города. Сделать это нужно очень быстро, чтобы создать эффективный барьер для инфекции.

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