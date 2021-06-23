Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Тельмановском рубеже прошла церемония поминовения павших воинов

Алена Миронова
07:07 23.06.2021
Останки защитников Ленинграда были обнаружены во время земляных работ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На знаменитом Тельмановском рубеже прошла церемония поминовения павших воинов - останки красноармейцев, которые коммерсанты из Санкт-Петербурга пытались вывезти со стройплощадки вместе с грунтом, нашли последний покой.

В церемонии приняли участие поисковики, местные жители, а также родственники погибших бойцов. Уже удалось установить имена шести героев. На месте, где защитники Ленинграда приняли свой последний бой, установили временный могильный крест.

По факту надругательства над воинским захоронением заведено уголовное дело. Генеральный директор компании, которая вела работы в зоне братской могилы, уже арестован.

Поисковики заявили, что теперь будут работать там до упокоения последнего солдата. Планируется, что поле у поселка имени Тельмана получит официальный статус братского захоронения, и там появится мемориал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:38 В стране и мире
Россия призвала США с союзниками отказаться от отработки военных действий на Черном море
04:43 В стране и мире
Видео
«Лучи Победы» осветили города России в честь Дня памяти и скорби
03:15 Армия
Видео
Более 5000 км за плечами: в Волгограде завершился уникальный переход инженерных войск по речным путям России
02:24 В стране и мире
Власти Москвы объяснили процедуру получения QR-кода для ресторанов и кафе
23:52 В стране и мире
Видео
Председатель комитета по транспорту Петербурга рассказал о причине сбоя в движении метро
Популярное
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Видео
Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.