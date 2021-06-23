На Тельмановском рубеже прошла церемония поминовения павших воинов

На знаменитом Тельмановском рубеже прошла церемония поминовения павших воинов - останки красноармейцев, которые коммерсанты из Санкт-Петербурга пытались вывезти со стройплощадки вместе с грунтом, нашли последний покой.

В церемонии приняли участие поисковики, местные жители, а также родственники погибших бойцов. Уже удалось установить имена шести героев. На месте, где защитники Ленинграда приняли свой последний бой, установили временный могильный крест.

По факту надругательства над воинским захоронением заведено уголовное дело. Генеральный директор компании, которая вела работы в зоне братской могилы, уже арестован.

Поисковики заявили, что теперь будут работать там до упокоения последнего солдата. Планируется, что поле у поселка имени Тельмана получит официальный статус братского захоронения, и там появится мемориал.