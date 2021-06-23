В Москве завершается вакцинация от COVID-19 семей военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО

В Москве в гвардейской танковой армии Западного военного округа завершается вакцинация от коронавирусной инфекции членов семей военнослужащих. Ранее были привиты медицинский персонал, военнослужащие и гражданский персонал, работающий на территории воинских частей.

Перед проведением вакцинации все прошли обязательное тестирование на наличие антител. Затем специалисты медицинский службы провели информирование, в ходе которого разъяснили воздействие препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

Первые полчаса после прививки пациенты находятся под наблюдением врачей. Вакцинация проходит на добровольной основе с письменного согласия. Препарат поступает в соединения и воинские части танкового объединения ЗВО в специальных термоконтейнерах с охлаждающими элементами для поддержания оптимального температурного режима.

Уже сейчас свыше семи тысяч членов семей военнослужащих танковой армии ЗВО вакцинированы от COVID-19 первым и вторым компонентом на территории пяти субъектов Российской Федерации.