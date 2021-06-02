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Еще один миф: ученые не нашли связи между витамином D и тяжестью течения COVID-19

Ян Брацкий
03:05 02.06.2021
Вирусологи настаивают, что желающим уберечься от коронавирусной инфекции необходимо обратить внимание на более надежные средства профилактики.
Еще один миф: ученые не нашли связи между витамином D и тяжестью течения COVID-19
© Фото: pixabay
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Уровень витамина D в организме никак не влияет на восприимчивость к коронавирусной инфекции и тяжесть ее течения. К такому выводу пришла международная группа ученых из Канады, Японии, Израиля, Великобритании и Италии. Вирусологи опровергли доводы некоторых своих коллег, уверявших о способности витамина D защитить человека от COVID-19.

Ученые-скептики проверили более четырех тысяч человек с коронавирусом и свыше 280 тысяч здоровых людей с помощью метода менделевской рандомизации ДНК.

«Большинство исследований связи витамина D с коронавирусной инфекцией очень трудно интерпретировать. Они не учитывают такие известные факторы риска тяжелой формы COVID-19, как пожилой возраст, госпитализация, наличие хронических заболеваний... Данное исследование не поддерживает использование витамина D в качестве меры общественного здравоохранения для улучшения ситуации с COVID-19. Наши результаты предполагают, что следует уделять приоритетное внимание инвестициям в другие терапевтические или профилактические средства», - говорится в пресс-релизе, который опубликован в издании PLOS Medicine.

Менделевская рандомизация - это метод количественной оценки вариаций генов определенной функции для изучения причинного эффекта модифицируемого воздействия на заболевание в обсервационных исследованиях.

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