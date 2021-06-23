«Лучи Победы» осветили города России в честь Дня памяти и скорби

Вечером в День памяти и скорби Народный фронт провел акцию «Лучи Победы» в разных уголках России. В знаковых местах, которые стали неотъемлемой частью истории Победы в Великой Отечественной войне, прожекторы речных, морских военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий по всей стране зажгли торжественную иллюминацию.

В Белгородской области «Лучи Победы» появились у Музея-диорамы «Огненная Дуга», в Московской области - в городе Истре над Ленино-Снегиревским военно-историческим комплексом, в Краснодарском крае в городе Новороссийске на плацдарме «Малая земля».

В Волгоградской области акция прошла на площадке памятника Североморцам, расположенного в Ворошиловском районе города Волгограда на фоне здания волгоградского элеватора, которое имело стратегическое значение в ходе Сталинградской битвы 1942, а на монументе Тыл-Фронту в Челябинской области было использовано десять BEAM прожекторов, чтобы создать два луча.