В Челябинской области 19-летний юноша подозревается в реабилитации нацизма

В Челябинской области против молодого человека 19 лет было возбуждено уголовное дело. Местному жителю предъявили обвинение в реабилитации нацизма.

Как сообщает Следственный комитет РФ, 5 мая 2021 года юноша разместил фотографию нацистского преступника в качестве одного из участников акции «Бессмертный полк». Поступок обвиняемого был оценен как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в послевоенное время.

Факт преступления жителя Челябинской области был зарегистрирован сотрудниками ФСБ РФ по региону. В настоящий момент Следственный комитет России работает над наполнением и закреплением доказательной базы по данному делу. Сам подозреваемый уже принес извинения и раскаялся в содеянном в формате видеозаявления.