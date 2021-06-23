У стен Главного храма ВС России прошел Марафон памяти

В музейном комплексе «Дорога памяти», у стен Главного храма Вооруженных Сил России, прошел Марафон памяти. Кульминацией события, приуроченного ко Дню памяти и скорби, стал большой мемориальный концерт «Тот самый длинный день в году…».

На сцене перед Главным храмом ВС РФ в память о событиях 22 июня 1941 года выступили Лев Лещенко, Игорь Бутман, Хибла Герзмава, Тамара Гвердцители, Екатерина Сергеева Владимир Машков, Егор Бероев, Олег Газманов, Юлия Рутберг, Борис Щербаков, группа «Кватро» и другие артисты.

В день 80-летия начала Великой Отечественной войны в 4.00 в Главном храме Вооруженных Сил РФ прошла панихида по усопшим воинам. Кроме того, на территории комплекса состоялась всероссийская акция «Свеча памяти». После полудня память погибших почтили минутой молчания.

Центральный академический театр Российской Армии и студенты ведущих актерских театральных вузов страны прочли бессмертные строки современников войны. Памяти трагических событий прошлого свои выступления посвятили творческие коллективы Минобороны России, среди которых: Ансамбль песни и пляски ВКС, Православный хор инженерных войск «За Веру и Отечество», Оркестр 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, Ансамбль песни и пляски РВСН, а также артисты проекта «Таланты Великой России».