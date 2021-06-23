Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

У стен Главного храма ВС России прошел Марафон памяти

Анна Берестовая
01:10 23.06.2021
События 22 июня 1941 вспомнили на Марафоне памяти у Главного храма ВС РФ .
У стен Главного храма ВС России прошел Марафон памяти
© Фото: 1418museum.ru
Читайте нас на:

В музейном комплексе «Дорога памяти», у стен Главного храма Вооруженных Сил России, прошел Марафон памяти. Кульминацией события, приуроченного ко Дню памяти и скорби, стал большой мемориальный концерт «Тот самый длинный день в году…».

На сцене перед Главным храмом ВС РФ в память о событиях 22 июня 1941 года выступили Лев Лещенко, Игорь Бутман, Хибла Герзмава, Тамара Гвердцители, Екатерина Сергеева Владимир Машков, Егор Бероев, Олег Газманов, Юлия Рутберг, Борис Щербаков, группа «Кватро» и другие артисты.

В день 80-летия начала Великой Отечественной войны в 4.00 в Главном храме Вооруженных Сил РФ прошла панихида по усопшим воинам. Кроме того, на территории комплекса состоялась всероссийская акция «Свеча памяти». После полудня память погибших почтили минутой молчания.

Центральный академический театр Российской Армии и студенты ведущих актерских театральных вузов страны прочли бессмертные строки современников войны. Памяти трагических событий прошлого свои выступления посвятили творческие коллективы Минобороны России, среди которых: Ансамбль песни и пляски ВКС, Православный хор инженерных войск «За Веру и Отечество», Оркестр 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, Ансамбль песни и пляски РВСН, а также артисты проекта «Таланты Великой России».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:15 Армия
Видео
Более 5000 км за плечами: в Волгограде завершился уникальный переход инженерных войск по речным путям России
02:24 В стране и мире
Власти Москвы объяснили процедуру получения QR-кода для ресторанов и кафе
23:52 В стране и мире
Видео
Председатель комитета по транспорту Петербурга рассказал о причине сбоя в движении метро
22:56 Армия
Видео
Ушли «бродом»: под Тюменью прошел полуфинал конкурса АрМИ-2021 «Инженерная формула»
22:12 В стране и мире
СМИ: в центре Москвы загорелась серверная в здании МВД
Популярное
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Видео
Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.