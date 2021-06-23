Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В сирийской провинции Алеппо начал работу первый восстановленный после войны элеватор

Виталий Акиньшин
Анна Берестовая
05:00 23.06.2021
Крупнейший в провинции Алеппо элеватор, восстановленный после войны, начал работу в Сирии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Каждый день сюда привозят по 800 тонн зерна. Самый большой в провинции Алеппо элеватор постепенно возвращается к довоенным объемам производства.

«Это первый элеватор в провинции, который мы восстановили после войны. Боевики очень сильно его разрушили. Вообще наше зернохранилище вмещает 12 тысяч тонн. Ежедневно мы можем принимать больше полутора тысяч тонн зерна, так что сейчас мы работаем пока в половину наших возможностей и постепенно наращиваем темпы», - указал директор предприятия по хранению и обработке зерна Ахмад Ассаи.

Восстанавливают элеватор уже второй год. Процесс не быстрый - во многом потому, что не все оборудование и запчасти легко купить из-за экономических санкций в отношении Сирии со стороны США и стран Евросоюза. Да и разрушения здесь были значительные.

«Боевики в первую очередь пытались стереть с лица земли предприятия, которые обеспечивали город продовольствием. Этот элеватор не единственный пострадавший... Это сельскохозяйственный район. Здесь были животноводческие фермы. Главное, что уничтожили боевики - генератор. От электричества работали все механизмы. Снаряд попал прямо энергоблок. Сейчас восстановление близко к завершению», - объяснил директор компании-подрядчика Саам Захур.

На предприятии обеспечивают работой беженцев. Особенно из тех районов Сирии, где экономическая ситуация куда сложнее и устроиться даже не по специальности пока очень непросто.

«Я из Хомса. Приехал сюда в поисках работы. Нашел быстро. Я сварщик, а здесь нужны квалифицированные специалисты. Семья пока остается дома, но, возможно, я перевезу жену и детей сюда. Алеппо - большой город, здесь много возможностей», - поделился работник элеватора Мухаммад Фатур.

Зерно сюда привозят фермеры из окрестных населенных пунктов. Власти, по возможности, помогают с топливом и выделяют  деньги на транспортировку продукции. Кроме того, чтобы помочь своим гражданам в непростое послевоенное время, государство закупает зерно у местных землевладельцев и продает по низкой субсидированной цене.

Во время войны Алеппо был одним из главных центров противостояния между силами правительственной армии и боевиками. Незаконные вооруженные формирования разрушили и разграбили здесь большую часть предприятий. После освобождения провинции от террористов, местные жители сделали многое, чтобы город вновь стал промышленной столицей страны. До начала конфликта в регионе насчитывалось около 34 тысяч фабрик и заводов. Сейчас больше половины из них вновь работают.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:38 В стране и мире
Россия призвала США с союзниками отказаться от отработки военных действий на Черном море
04:43 В стране и мире
Видео
«Лучи Победы» осветили города России в честь Дня памяти и скорби
03:15 Армия
Видео
Более 5000 км за плечами: в Волгограде завершился уникальный переход инженерных войск по речным путям России
02:24 В стране и мире
Власти Москвы объяснили процедуру получения QR-кода для ресторанов и кафе
23:52 В стране и мире
Видео
Председатель комитета по транспорту Петербурга рассказал о причине сбоя в движении метро
Популярное
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Видео
Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.