В сирийской провинции Алеппо начал работу первый восстановленный после войны элеватор

Каждый день сюда привозят по 800 тонн зерна. Самый большой в провинции Алеппо элеватор постепенно возвращается к довоенным объемам производства.

«Это первый элеватор в провинции, который мы восстановили после войны. Боевики очень сильно его разрушили. Вообще наше зернохранилище вмещает 12 тысяч тонн. Ежедневно мы можем принимать больше полутора тысяч тонн зерна, так что сейчас мы работаем пока в половину наших возможностей и постепенно наращиваем темпы», - указал директор предприятия по хранению и обработке зерна Ахмад Ассаи.

Восстанавливают элеватор уже второй год. Процесс не быстрый - во многом потому, что не все оборудование и запчасти легко купить из-за экономических санкций в отношении Сирии со стороны США и стран Евросоюза. Да и разрушения здесь были значительные.

«Боевики в первую очередь пытались стереть с лица земли предприятия, которые обеспечивали город продовольствием. Этот элеватор не единственный пострадавший... Это сельскохозяйственный район. Здесь были животноводческие фермы. Главное, что уничтожили боевики - генератор. От электричества работали все механизмы. Снаряд попал прямо энергоблок. Сейчас восстановление близко к завершению», - объяснил директор компании-подрядчика Саам Захур.

На предприятии обеспечивают работой беженцев. Особенно из тех районов Сирии, где экономическая ситуация куда сложнее и устроиться даже не по специальности пока очень непросто.

«Я из Хомса. Приехал сюда в поисках работы. Нашел быстро. Я сварщик, а здесь нужны квалифицированные специалисты. Семья пока остается дома, но, возможно, я перевезу жену и детей сюда. Алеппо - большой город, здесь много возможностей», - поделился работник элеватора Мухаммад Фатур.

Зерно сюда привозят фермеры из окрестных населенных пунктов. Власти, по возможности, помогают с топливом и выделяют деньги на транспортировку продукции. Кроме того, чтобы помочь своим гражданам в непростое послевоенное время, государство закупает зерно у местных землевладельцев и продает по низкой субсидированной цене.

Во время войны Алеппо был одним из главных центров противостояния между силами правительственной армии и боевиками. Незаконные вооруженные формирования разрушили и разграбили здесь большую часть предприятий. После освобождения провинции от террористов, местные жители сделали многое, чтобы город вновь стал промышленной столицей страны. До начала конфликта в регионе насчитывалось около 34 тысяч фабрик и заводов. Сейчас больше половины из них вновь работают.