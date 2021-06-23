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Замминистра обороны Дмитрий Булгаков высоко оценил работу войск по ликвидации ЧС в Крыму

Анна Берестовая
03:00 23.06.2021
Генерал армии Дмитрий Булгаков высоко оценил деятельность войск, привлекаемых к выполнению задач ликвидации ЧС в Крыму.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Прибывший в Республику Крым для организации межведомственного взаимодействия и координации деятельности группировки Минобороны России по ликвидации последствий ЧС на полуострове, вызванной обильными осадками, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков совершил облет на вертолете пострадавших от стихии районов и заслушал командование Южного военного округа о выполнении первоочередных задач.

«Мы сверху видели все, что произошло и что сделала природа с теми населенными пунктами, которые оказались во власти стихии. В соответствии с принятыми президентом России и министром обороны решениями группировка войск была оперативно развернута и сделала свое дело. Оказана помощь как в целом по городам и населенным пунктам, так и персонально каждому гражданину», - указал заместитель министра обороны РФ.

Также генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в работе межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС, созданного властями полуострова. На совещании были подведены итоги выполнения подразделениями Минобороны России первоочередных задач, а также намечены  локации и объемы необходимых работ по устранению последствий погодной аномалии.

По итогам проведенного совещания Дмитрий Булгаков высоко оценил деятельность войск, привлекаемых к выполнению задач ликвидации ЧС.

«Войска работают хорошо. В Керчи сделано очень много, практически мы завершили там все работы, остается откачать воду из подвалов подтопленных домов», - отметил генерал армии.

Булгаков также заявил, что группировка Минобороны России планирует завершить основные работы уже к исходу 24 июня. за Исключением станет лишь село Васильевка, входящее в городскую черту Ялты, где ликвидация последствий ЧС продлится до 28 июня 2021 года.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в ликвидации ЧС на территории Республики Крым от Минобороны России задействованы около 21 тысячи человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи населению с участием военнослужащих развернуты в 36 населенных пунктах полуострова.

Мобильные отряды Минобороны России выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в Крыму, во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС, созданным властями полуострова.

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